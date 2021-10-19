Коронавирус За сутки привились от COVID-19 почти 200 тыс украинцев - какие вакцины сейчас пользуются спросом

2021-10-19 14:41

В Украине за минувшие сутки привили от коронавируса 193 069 человек. Это более чем в три раза превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав во вторник, 19 октября.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 97 129. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 59 431 и AstraZeneca – 36 509. Препарат фирмы Moderna не был задействован.

За сутки первую дозу получили 109 667 человек, полностью иммунизированы – 83 402 человек. В понедельник работали 957 мобильных бригад, 3 010 пунктов прививки и 349 центров вакцинации.

С начала вакционной кампании получили одну дозу – 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 573 564 человека.

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В Украине резко взлетело число новых случаев заражения коронавирусом 2021-10-19 10:12
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