Экономика Когда МВФ примет окончательное решение по второму траншу кредита Киеву

2021-10-20 09:21

Совет МВФ может принять решение о выделении второго транша и о продлении программы stand-by для Украины в ноябре, сообщает Министерство финансов.

"Для Украины МВФ является одним из ключевых партнеров в проведении реформ и обеспечении макроэкономической стабильности страны. Мы ожидаем, что решение Советом МВФ о выделении второго транша и о продлении программы до конца июня 2022 будет рассмотрено уже в ноябре этого года", - сказал глава ведомства Сергей Марченко.

Накануне в МВФ сообщили об успешном завершении работы миссии в Украине. Завершение первого обзора позволит выплатить транш в 700 миллионов долларов.

Напомним, в прошлый раз Украина получала транш от МВФ еще летом 2020 года.

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