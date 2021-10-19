Коронавирус У украинских школьником могут затянуться каникулы

2021-10-19 21:15

 

Осенние каникулы могут растянутся

Украинские школьники, скорее всего, пока останутся дома. Школьные каникулы затягиваются. Дети могут пробыть дома несколько недель.

Осенние каникулы могут растянутся вместо недели до 3-4 недель, сказал главный санитарный врач Игорь Кузин, передает subota.online.

Если в большинстве школ каникулы планировалось провести за две недели, то сейчас названы новые сроки – три недели или даже четыре.

Школьники стали болеть коронавирусом. На стационарном лечении на сегодняшний день находится 607 школьников. В педиатрии ковидные кровати заполнены на 21%.

Как сообщалось ранее, в некоторых школах Украины уже начались каникулы. Например, в Запорожье некоторые учебные заведения ушли на осенние каникулы еще 11 октября.

Напомним, за сутки в стране обнаружено рекордное число заболевших, а именно 16 тыс. 309 новых случаев. Больше всего зараженных обнаружили в Харьковской области - 1526.

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