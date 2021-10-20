Коронавирус Украина столкнулась с наибольшими вызовами за время пандемии COVID, - Шмыгаль

2021-10-20 19:00

На сегодня Украина столкнулась с наибольшими вызовами за время пандемии COVID. В стране фиксируется большое число тяжелых случаев и госпитализаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

"Те вызовы, с которыми мы столкнулись сейчас, самые большие за все время пандемии. К сожалению, у нас чрезвычайно большое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Пять областей уже перешли в "красную" зону эпидемической опасности, еще несколько регионов могут попасть в ближайшие дни", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что 94,2% госпитализированных с COVID-19 не были вакцинированы.

"Эти цифры говорят сами за себя. Вакцинация спасает жизни. Вчера было сделано рекордное количество прививок - 225 000... Призываю людей не ждать "красных" зон в своих регионах, а пойти и сделать прививку сейчас", - добавил премьер.

Напомним, вчера были зафиксированы два абсолютных рекорда за время пандемии COVID в Украине - по суточной смертности и количеству сделанных прививок.