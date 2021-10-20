Коронавирус Украина столкнулась с наибольшими вызовами за время пандемии COVID, - Шмыгаль

2021-10-20 19:00

 

На сегодня Украина столкнулась с наибольшими вызовами за время пандемии COVID. В стране фиксируется большое число тяжелых случаев и госпитализаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

"Те вызовы, с которыми мы столкнулись сейчас, самые большие за все время пандемии. К сожалению, у нас чрезвычайно большое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Пять областей уже перешли в "красную" зону эпидемической опасности, еще несколько регионов могут попасть в ближайшие дни", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что 94,2% госпитализированных с COVID-19 не были вакцинированы.

"Эти цифры говорят сами за себя. Вакцинация спасает жизни. Вчера было сделано рекордное количество прививок - 225 000... Призываю людей не ждать "красных" зон в своих регионах, а пойти и сделать прививку сейчас", - добавил премьер.

Напомним, вчера были зафиксированы два абсолютных рекорда за время пандемии COVID в Украине - по суточной смертности и количеству сделанных прививок.

subscriber subscriber

Еще по теме

Новые правила пассажирских перевозок, куда пустят без COVID-сертификата: "среди исключений..."

2021-10-20 20:40

В Украине могут принять решение о вакцинации подростков уже на этой неделе

2021-10-20 19:40

В Украине резко подорожал бензин: причины

2021-10-20 19:20

Новые правила посещения общественных заведений в Украине: что нужно знать

2021-10-20 16:40

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Новые правила пассажирских перевозок, куда пустят без COVID-сертификата: "среди исключений..."

2021-10-20 20:40

Украина столкнулась с наибольшими вызовами за время пандемии COVID, - Шмыгаль

2021-10-20 19:00

Вскрылись новые факты об оформлении субсидии: "подать заявку на выплаты могут..."

2021-10-20 18:40

В Британии обнаружили новую мутацию коронавируса

2021-10-20 17:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Новые правила пассажирских перевозок, куда пустят без COVID-сертификата: "среди исключений..." 2021-10-20 20:40
Украина столкнулась с наибольшими вызовами за время пандемии COVID, - Шмыгаль 2021-10-20 19:00
Вскрылись новые факты об оформлении субсидии: "подать заявку на выплаты могут..." 2021-10-20 18:40
В Британии обнаружили новую мутацию коронавируса 2021-10-20 17:00