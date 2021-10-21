Коронавирус В Украине установлен рекорд по Covid-прививкам - какие вакцины сейчас пользуются спросом

2021-10-21 13:14

В Украине за день от Covid-19 вакцинировали 251 тысячу человек - это рекорд с начала прививочной кампании, сообщает Минздрав в четверг, 21 октября.

Накануне 251 254 человека были вакцинированы против коронавируса. При этом первую дозу вакцины получили 165 649 человек, вторую дозу - 85 605 человек.

Всего с начала прививочной кампании проведено 15 117 165 прививок, привиты 8 373 552 человека. Одну дозу вакцины получили 8 373 550 украинцев, а полностью иммунизированы - 6 743 615 человек.

Напомним, сейчас украинцы могут выбрать одну из трех вакцин разного принципа действия. В МОЗ говорят, если не подходит какая-то одна – можно выбрать из двух других.

Наибольшим спросом пользуется препарат компании Pfizer ( производство США/Германия). Меньше применяются вакцины производства компаний Sinovac (Китай) и AstraZeneca (англо-шведская фармкомпания).