Коронавирус Можно ли аллергикам вакцинироваться от COVID: ответ Службы здоровья

2021-10-21 19:40

 

Украинцы с аллергией могут смело вакцинироваться от COVID, если их аллергия не связана с реакцией на прививку. В любом случае можно заранее ознакомиться с составом той или иной вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной службы здоровья.

В Национальной службе отмечают, что науке известно более 20 000 аллергенов, но не каждый из них вызывает реакцию у каждого человека с аллергией.

"Поэтому если ваша аллергия не связана с реакцией на прививку, то вакцинироваться обязательно надо", - говорится в сообщении.

Если у вас аллергия на еду, домашних животных, факторы окружающей среды, латекс, пероральные лекарства и так далее, то такая аллергия не является противопоказанием к вакцинации. Аллергический ринит также не влияет на прививки, и с ним можно спокойно вакцинироваться.

Если вы знаете, какие именно аллергены вызывают у вас реакцию, ознакомьтесь с составом вакцины. Состав опубликован в инструкции на сайте Государственного экспертного центра Минздрава (www.dec.gov.ua) и на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

"Или спросите у медицинских работников в месте вакцинации. Если у вас аллергия на один из компонентов, то вам не стоит прививаться этой вакциной", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине могут принять решение о вакцинации подростков уже на этой неделе.

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2021-10-21 19:40
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Можно ли аллергикам вакцинироваться от COVID: ответ Службы здоровья 2021-10-21 19:40