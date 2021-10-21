Коронавирус Вот в чем причина: врач объяснила, почему вакцинированные украинцы заражаются коронавирусом

2021-10-21 21:40

 

Врач-невролог Волынской областной клинической больницы Наталья Бобрик объяснила, почему вакцинированные украинцы заражаются коронавирусом. Об этом она рассказала в комментарии сайту ТСН.

По мнению специалиста, главной причиной заражения является отсутствие коллективного иммунитета.

Она пояснила, что циркуляция коронавируса привела к его высокой концентрации, а люди своим отказом от вакцинации подвергают риску не только себя, но и привитых сограждан.

"Когда мы вакцинируемся, мы проявляем заботу и личную ответственность за свое здоровье. Но предстоит еще и гражданская ответственность. Люди должны четко понимать, что отказавшись от вакцинации, не став частью коллективного иммунитета, они подвергают риску не только себя, но и тех, кто вакцинировались, поскольку вирус продолжает циркулировать и его концентрация достаточно высокая", - выразила свое мнение Наталья Бобрик.

"Большинство людей рассматривает вакцинацию только в контексте своего собственного здоровья, а стоит смотреть на это шире, ваша вакцинация - это здоровье ваших родителей, детей, окружающих, это ваша прогрессивность во взглядах, ваша гражданская ответственность позиция, ваш вклад в будущее, забота о здоровье поколений", - подытожила врач.

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