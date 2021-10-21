Спорт Усик – Фьюри: в Британии заявили о серьезной преграде перед боем

2021-10-21 21:00

Победитель реванша между Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) не сможет провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО). Вместо этого триумфатора обяжут защищать свои пояса по линии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в поединке против Роберта Хелениуса (31-3, 20 КО).

Уверенность в этом в комментарии британскому порталу Sky Sports выразил менеджер финского боксера Маркус Зундман. По его словам, его клиент получил статус обязательного претендента на титул WBA, побив поляка Адама Ковнацки. При этом он выразил уверенность в том, что Усик во второй раз побьет британца.

"Сейчас мы сфокусированы на статусе обязательного претендента по версии WBA. Роберт подрался в отборочном поединке против Кованцки в марте прошлого года и поставил точку в противостоянии в октябре в реванше. Усик должен быть следующим соперником Роберта. Мы сделаем все, что бы защитить статус нашего боксера как следующего оппонента Усика", – сказал Зундман.

Напомним, 25 сентября Александра Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей – 117:112, 116:112, 115:113. Украинец стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории.

В свою очередь Тайсон Фтюри деклассировал американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) в их третьем поединке, нокаутировав соперника в 11-м раунде.