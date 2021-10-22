Коронавирус Украинцы установили четвертый подряд рекорд вакцинации, за сутки привились почти 270 тыс человек

2021-10-22 14:47

В Украине за сутки 21 октября сделали 269 666 тысяч прививок против коронавируса, что является максимумом с начала вакцинации. 

Как сообщает Минздрав, это уже четвертый подряд вакцинальный рекорд: 18 октября сделали 193 069 прививок, 19 октября - 226 587, а 20 октября - 251 254.

Отмечается, что первую дозу вакцины получили 184 107 человек, вторую дозу - 85 559 человек.

Всего с начала прививочной кампании сделали 15 386 831 прививки, вакцинировали 8 557 659 человек.

Одну дозу вакцины получили 8 557 657 человек, полностью иммунизированы - 6 829 174 человека.

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