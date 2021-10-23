Коронавирус В Украине за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 23 229 человек

2021-10-23 10:30

За сутки больше всего случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской, Львовской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях.

В Украине за прошедшие сутки, 22 октября, коронавирусную инфекции диагностировали у 23 229 человек. В частности, заболели 1 777 детей и 438 медработников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

За сутки в больницы госпитализировали 5 362 человека, выздоровели – 8 330, умерло – 483. Больше всего подтвержденных случаев заболевания за последние сутки было зарегистрировано в Днепропетровской области – 1 832, в Львовской – 1 754, в Одесской области – 1 499, в Харьковской области 1 409 и в Донецкой – 1 230.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 2 748 614 человек;

выздоровели – 2 369 695 человек;

летальных случаев - 63 486;

проведено ПЦР-тестов – 13 927 353.