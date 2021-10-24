Коронавирус Ковид-сертификаты: куда украинцев не пустят без важного документа

2021-10-24 11:30

Украинцы массово начали получать COVID-сертификаты

Скаждым днем все больше и больше областей Украины оказываются в "красной зоне". Поэтому в регионах начинают действовать жесткие правила, которые в первую очередь, относятся к не вакцинированным особам. При этом украинцы имеющие COVID-сертификаты имеют некоторые привилегии.

Politeka разобралась, что это за документ и какие бонусы он дает.

В некоторых областях Украины уже сформированы мобильные группы, которые обязаны проверять наличие COVID-сертификаты у посетителей ТРЦ, кафе и ресторанов.

Что такое COVID-сертификат?

Получить COVID-сертификат может любой украинец, которые сделал одну или две прививки от коронавирусной инфекции. Получить документ можно у семейного врача. В этом случае это будет свидетельство о вакцинации, в котором должно указываться кроме имени и фамилии пациента, название вакцины, печать и подписи больницы и врача. Это документ выдается только после двух проведенных вакцинаций.

Также COVID-сертификат можно сгенерировать с помощью "Дія", как на своем смартфоне, так и на одноименном портале. Это будет электронный документ с QR-кодами.

Стоит отметить, что документ полученный от врача и сертификат сгенерированный в приложении являются по сути разными документами. Первый подтверждает вакцинальный статус внутри страны, второй необходим, в первую очередь, для пересечения государственных границ.

Электронные COVID-сертификаты делятся за цветом на два типа.

После первой вакцинации можно получить документ желтого цвета. После второй - зеленый COVID-сертификат. Именно он и необходим, чтобы путешествовать заграницу. Но стоит помнить, что они становятся действительными на 14 день после второй прививки.