Коронавирус В Минздраве назвали точное число вакцинированных от Covid-19 украинцев

2021-10-25 15:54

В Украине за неделю сделали более 1,5 миллиона вакцинаций, общее количество прививок приближается к 16 миллионам. 

"За прошедшую неделю сделано более 1,5 млн прививок!" - сообщает Минздрав  25 октября.

В частности, накануне 101 331 человек привился от Covid-19, из них одну дозу вакцины получили 75 240 человек, вторую дозу - 26 091 человек.

Всего за время кампании по вакцинации в Украине сделали 15 955 360 прививок, при этом привиты полностью или частично 8 965 694 человека - первую дозу вакцины получили 8 965 692 человека, а завершили иммунизацию - 6 989 668 человек.

В Минздраве подчеркнули, что 95% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе были непривиты.

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