Коронавирус Ляшко рассказал, когда в Украине введут тотальный локдаун

2021-10-26 18:20

 

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком условии в Украине могут ввести тотальный локдаун. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Так, по словам главы ведомства, это может произойти при условии переноса всех регионов в "красную" зону карантина.

"Локдаун объявляется тогда, когда все области переходят в "красный" уровень эпидопасности", - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что нужно сделать все возможное для того, чтобы избежать тотальных ограничений по всей стране.

Министр также рассказал, что перевести в "красную" зону карантина могут Львовскую, Житомирскую и Луганскую области.

По словам Ляшко, таким образом уже 13 областей будут в "красной" зоне адаптивного карантина.

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