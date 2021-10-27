Коронавирус В Украине установлен новый рекорд вакцинации - какие вакцины сегодня есть и какие пользуются спросом

2021-10-27 10:44

В Украине за день сделали 291 293 прививки от COVID-19 - рекорд с начала вакцинальной кампании. Об этом сообщает Минздрав в среду, 27 октября.

"Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 291 тысячи украинцев!", - сказано в сообщении.

Первую дозу вакцины получили 212 013 человек, вторую дозу - 79 280 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании сделано 16 501 573 прививки, полностью иммунизированы - 7 138 082 человека.

Как ранее заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, абсолютное медицинское противопоказание для вакцинации – это непереносимость одного из компонентов вакцины. Такое встречается у 0,01% людей.

Кроме того, в МОЗ уверяют, что у человека физически не может быть противопоказаний сразу к трем вакцинам, которые сегодня есть в Украине. Наиболе популярный сегодня препарат - BioNTech, Pfizer (США/Германия). Далее за ним следуют вакцина Oxford AstraZeneca (Швеция/Британия) и CoronaVac (Sinovac, Китай).

Напомним, ранее эксперты по вопросам иммунизации одобрили рекомендации по введению третьей дозы тем людям, которые подвержены риску формирования "неполного иммунного ответа на введение вакцины". В ближайшие дни ожидается заключение технической группы экспертов по иммунизации.