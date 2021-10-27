Украина В Украине могут резко взлететь тарифы на газ: в каком случае ждать подорожания

2021-10-27 16:20

 

В ближайшее время в Украине могут существенно вырасти тарифы на распределение газа.

Об этом сообщает УНИАН.

Как отметила советница министра Украины Лана Зеркаль, тарифы вырастут в случае запуска российского газопровода "Северного потока-2" и прекращения транзита "голубого топлива" из РФ в страны Европы через территорию Украины.

"Если транзита не будет, то платёжки на распределение газа значительно увеличатся. Либо государство это должно будет покрывать за свой счет, но это все равно наш счет", - отмечает Зеркаль.

По её словам, это может произойти только в том случае, если ГТС Украины вообще не будет работать на транспортировку российского газа в Европу.

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