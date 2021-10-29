Мир Американская компания отказалась раскрывать состав своей вакцины от коронавируса

2021-10-29 08:26

Компания Moderna не станет делиться формулой своей вакцины от коронавирусной инфекции с миром, но вместо этого увеличит производство препарата, пишет Associated Press.

Как заявил председатель правления компании Нубар Афеян, руководство компании решило расширить производство собственной вакцины вместо того, чтобы делиться формулой.

Он отметил, что Moderna перешла от нулевого производства к 1 миллиарду доз менее чем за год, поэтому увеличения производства под силу компании.

"Мы думаем, что сможем вырасти с 1 до 3 миллиардов доз препарата в 2022 году", - сказал Афеян.

Он напомнил, что компания уже предоставила значительное количество вакцин более бедным странам, в основном благодаря своей работе с правительством США. Также Moderna теперь работает с правительствами нескольких стран, "чтобы помочь им обеспечить поставки препарата в страны с низкими доходами".