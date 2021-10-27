Политика Денисова рассказала о состоянии здоровья Саакашвили

2021-10-27 21:40

С четверга за состоянием здоровья политика будет следить врач-реаниматолог. За время тюремного заключения у бывшего президента Грузии было четыре кризисных ситуации

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетила Михеила Саакашвили в тюрьме города Рустави.

Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина".

По словам омбудсмена, "политик слабеет с каждым днём". Уже с четверга за состоянием здоровья Саакашвили будет следить врач-реаниматолог. Денисова выразила надежду, что власти Грузии допустят к заключённому украинского врача.

"Саакашвили против госпитализации в тюремную больницу. Он говорит, что это не будет безопасным для него", - рассказала омубдсмен.

Поэтому, с Министерством юстиции Грузии была достигнута договорённость о том, что, в случае необходимости, политика переведут в частный медицинский центр Vivamedi. По словам Денисовой, именно этот центр оказал помощь около 600 заключённым во время их содержания в тюрьме.

Кроме того, омбудсмен отметила, что Саакашвили, продолжающий голодовку, высказался против принудительного кормления. Стоит добавить, что грузинское законодательство предусматривает такой шаг по решению врача, хотя Европейской конвенцией о правах и основных свободах человека это считается пыткой.