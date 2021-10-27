Политика Денисова рассказала о состоянии здоровья Саакашвили

2021-10-27 21:40

 

С четверга за состоянием здоровья политика будет следить врач-реаниматолог. За время тюремного заключения у бывшего президента Грузии было четыре кризисных ситуации

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетила Михеила Саакашвили в тюрьме города Рустави.

Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина".

По словам омбудсмена, "политик слабеет с каждым днём". Уже с четверга за состоянием здоровья Саакашвили будет следить врач-реаниматолог. Денисова выразила надежду, что власти Грузии допустят к заключённому украинского врача.

"Саакашвили против госпитализации в тюремную больницу. Он говорит, что это не будет безопасным для него", - рассказала омубдсмен.

Поэтому, с Министерством юстиции Грузии была достигнута договорённость о том, что, в случае необходимости, политика переведут в частный медицинский центр Vivamedi. По словам Денисовой, именно этот центр оказал помощь около 600 заключённым во время их содержания в тюрьме.

Кроме того, омбудсмен отметила, что Саакашвили, продолжающий голодовку, высказался против принудительного кормления. Стоит добавить, что грузинское законодательство предусматривает такой шаг по решению врача, хотя Европейской конвенцией о правах и основных свободах человека это считается пыткой.

subscriber subscriber

Еще по теме

Можно ли аллергикам вакцинироваться от COVID: ответ Службы здоровья

2021-10-21 19:40

Врачи сообщили о состоянии раненого водителя Шефира

2021-09-22 20:40

Жена Шумахера рассказала о состоянии легендарного гонщика

2021-09-09 18:20

Заморозки в Украине: синоптик рассказала, когда придет потепление

2021-09-06 19:20

Еще новости в разделе "Политика"

Денисова рассказала о состоянии здоровья Саакашвили

2021-10-27 21:40

Минэкономики Германии одобрило сертификацию российского газопровода Северный поток-2

2021-10-27 14:00

Премьер-министр Грузии заявил, что Саакашвили в тюрьме симулирует голодовку и 30 октября это закончится

2021-10-27 10:12

Украина готовит экстрадицию Поклонской из Кабо-Верде, – Кулеба

2021-10-26 21:20
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Денисова рассказала о состоянии здоровья Саакашвили 2021-10-27 21:40
Минэкономики Германии одобрило сертификацию российского газопровода Северный поток-2 2021-10-27 14:00
Премьер-министр Грузии заявил, что Саакашвили в тюрьме симулирует голодовку и 30 октября это закончится 2021-10-27 10:12
Украина готовит экстрадицию Поклонской из Кабо-Верде, – Кулеба 2021-10-26 21:20