Коронавирус Шмыгаль назвал условие окончания COVID-эпидемии в Украине

2021-10-28 16:40

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что эпидемия коронавируса в Украине закончится после вакцинации 70% взрослого населения.

Об этом он сказал во время рабочей поездки в Донецкую область.

По словам премьера, тогда же можно будет снимать и карантинные ограничения. При этом чтобы добиться такого показателя, нужно выйти на вакцинирование как минимум 1,5 млн человек в неделю.

Он акцентировал внимание на том, что правительство не хочет вводить локдаун в Украине, поскольку экономика только начала восстанавливаться. Жесткие ограничения будут сдерживать рост ВВП. По словам главы правительства, единственным способом избежать локдауна остается вакцинация.

"Государство потратило миллиарды гривен из государственного бюджета на то, чтобы доставить вакцины в Украину... 70% вакцинированного населения – это значит, что пандемия будет преодолена", – объяснил Шмыгаль.

В качестве примера премьер привел Моршин, где привито 75% населения. В итоге в больницах города нет ни одного больного коронавирусом. По словам премьера, сейчас в Моршине с населением порядка 4 тысяч человек есть всего 22 больных COVID-19, которые лечатся дома.

"Мы считаем, что 24 миллиона – это взрослое население, которое должно вакцинироваться на 100%, то есть 70% и более – это хотя бы 20 млн человек, которых хотим вакцинировать до конца года", – сказал Шмыгаль.