Коронавирус COVID способен у подростков вызывать проблемы с психикой

2021-10-28 22:00

Подростки столкнулись с серьезными последствиями коронавируса

COVID способен у подростков вызывать проблемы с психикой, такие как бред, параною, мысли о суициде. Коронавирус на психологическом уровне поражает детей.

Американские подростки столкнулись с серьезными последствиями коронавируса, передает cursorinfo.co.il.

Ученые полагают, что антитела, возможно, по ошибке атаковали мозг подростков, а не коронавирус. Антитела появились в спинномозговой жидкости исследуемых пациентов.

«Мы подозреваем, что либо антитела COVID, то есть антитела, которые атакуют организм, а не вирус, указывают на неконтролируемый аутоиммунный ответ, который может вызывать симптомы, при этом антитела не обязательно вызывают симптомы напрямую, - считает доктор Сэмюэл Плэже, врач-ученый и профессор неврологии из UCSF.

Ученые говорят, что им необходимо проводить дополнительные исследования, чтобы точно знать, что произошло с подростками.

Напомним, человечество сможет победить вирус, когда получится вакцинировать от коронавируса не менее 40% населения каждой страны.

Как сообщалось ранее, не смотря на то, что дети легче переносят коронавирус, эта болезнь не проходит бесследно. Последствия заболевания могут быть сложнее, чем сама болезнь. Для детей особенно опасен штамм «Дельта».

Напомним, концентрация вируса в крови зараженного человека от штамма "Дельта" в 1000 раз больше, чем было у инфицированных мутацией COVID-19. По словам медиков, симптомы при коронавирусе "Дельта" отличаются от случаев, когда человек заражается другими мутациями.