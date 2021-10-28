Спорт "Уже все решено": Усик заговорил о завершении карьеры

2021-10-28 21:00

 

Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) рассказал, когда планирует завязать со спортом

Александру Усику для звания абсолютного чемпиона осталось забрать пояс у Тайсона Фьюри. Крымчанин уже говорил, что справится с Фьюри.

Украинский боксер рассказал, думает ли о завершении карьеры.

"Я постоянно благодарю бога за все, что он дал мне в этой жизни. Я бы не хотел сейчас говорить о завершении карьеры, но, по правде, уже все решено. Окончательное решение я пока не принял, но план есть", – сказал Усик в интервью Daily Mail.

Напомним, в ночь с 25 на 26 сентября 34-летний Усик в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур единогласным решением победил 31-летнего Энтони Джошуа и завоевал чемпионские титулы в супертяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF.

Ожидается, что реванш между Усиком и Джошуа должен пройти весной будущего года.

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