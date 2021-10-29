Коронавирус Вакцинация в Украине: привиты от коронавируса уже почти 10 миллионов граждан

2021-10-29 14:47

В Украине с начала вакцинальной кампании сделали уже 17 миллионов COVID-прививок. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 29 октября.

"За весь период вакцинальной кампании сделано более 17 млн ​​прививок! С начала вакцинальной кампании привито 9 790 280 человек, из них получили одну дозу - 9 790 278 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 292 521 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 082 799 прививок", - сказано в сообщении.

В течение суток в стране сделали 289 241 прививку: первую дозу вакцины получили 214 103 человека, вторую - 75 138 человек.

Напомним, за сутки в стране зафиксировано почти 27 тысяч новых случаев COVID, в больницы попали больше 5 тысяч человек. За день от осложнений коронавирусной инфекции скончались почти 650 больных.