Спорт Болельщиков допустят на матч Лиги чемпионов Динамо - Барселона в Киеве

2021-10-29 19:28

Динамо и Барселона могут сыграть матч 4-го тура Лиги чемпионов в Киеве со зрителями. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

Поединок пройдет на столичном НСК Олимпийский во вторник, 2 ноября. Начало матча запланировано на 22.00.

Несмотря на переход столицы с понедельника в так называемую "красную зону" коронавирусных ограничений, зрителям позволят посетить этот матч. Правда с ограничениями. На трибуны будут пропускать лишь тех, кто имеет COVID-сертификат о вакцинации или негативный тест на отсутствие заболевания.

Во время пребывания на территории стадиона зрители обязаны использовать средства индивидуальной защиты, которые закрывают нос и рот.

Напомним, на днях соперник "киевлян" потерял главного тренера. После серии неудач 58-летний нидерландский специалист Рональд Куман, возглавлявший «Барселону» с августа 2020 года, был уволен со своего поста.