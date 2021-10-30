Коронавирус В Украине ужесточат наказание за подделку COVID-документов

2021-10-30 14:00

Радуцкий заметил, что под "многократностью" подразумевается совершение таких действий более одного раза.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий рассказал о планах усиления ответственности за подделку сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов. Об этом в пятницу, 29 октября, Радуцкий заявил в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

Он отметил, что вопрос усиления ответственности должен быть рассмотрен на внеочередном заседание парламента, которое должно состояться 2 ноября.

"На нем должно рассматриваться, в частности, законопроект, который повышает в три раза уголовную ответственность за подделку сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов", - отметил Радуцкий.

По его словам, за многократное нарушение и изготовление поддельных COVID-документов будет грозить лишение свободы до 8 лет. Также в Украине ужесточат наказание за использование соответствующих "документов".

"Для тех, кто пользуется, там административная ответственность также усиливается, там штраф за 50 тысяч гривен”, - заявил Радуцкий.

Парламентарий также отметил, что из 800 уголовных дел, которые в настоящее время возбуждено правоохранителями относительно поддельных сертификатов "проходит одна медсестра в Одесской области, все остальное - это интернет, это разные аферисты".

Напомним, экс-нардепу Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину.