Коронавирус В Украине ужесточат наказание за подделку COVID-документов

2021-10-30 14:00

 

Радуцкий заметил, что под "многократностью" подразумевается совершение таких действий более одного раза.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий рассказал о планах усиления ответственности за подделку сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов. Об этом в пятницу, 29 октября, Радуцкий заявил в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

Он отметил, что вопрос усиления ответственности должен быть рассмотрен на внеочередном заседание парламента, которое должно состояться 2 ноября.

"На нем должно рассматриваться, в частности, законопроект, который повышает в три раза уголовную ответственность за подделку сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов", - отметил Радуцкий.

По его словам, за многократное нарушение и изготовление поддельных COVID-документов будет грозить лишение свободы до 8 лет. Также в Украине ужесточат наказание за использование соответствующих "документов".

"Для тех, кто пользуется, там административная ответственность также усиливается, там штраф за 50 тысяч гривен”, - заявил Радуцкий.

Парламентарий также отметил, что из 800 уголовных дел, которые в настоящее время возбуждено правоохранителями относительно поддельных сертификатов "проходит одна медсестра в Одесской области, все остальное - это интернет, это разные аферисты".

Напомним, экс-нардепу Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину.

subscriber subscriber

Еще по теме

Повышение пенсий в Украине с 2022 года, кому ждать прибавки и в каком размере: "пенсионеры старше..."

2021-10-30 15:00

В Украине с 1 ноября вступят в силу новые правила ПДД: что изменится

2021-10-30 14:30

Зеленский преследует Медведчука за то, что тот пытается наладить отношения с Россией. Результат этой политики – энергетический коллапс в Украине

2021-10-30 10:39

В Сенате Франции снова поднимался вопрос преследования Медведчука в Украине

2021-10-30 10:37

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине ужесточат наказание за подделку COVID-документов

2021-10-30 14:00

Новые симптомы коронавируса, врач предупредила украинцев: "На 2-3 день после начала болезни..."

2021-10-30 12:30

Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за поддельный сертификат

2021-10-30 12:00

Третий день больше 26 тысяч за сутки: статистика заражений COVID-19 в Украине на 30 октября

2021-10-30 10:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине ужесточат наказание за подделку COVID-документов 2021-10-30 14:00
Новые симптомы коронавируса, врач предупредила украинцев: "На 2-3 день после начала болезни..." 2021-10-30 12:30
Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за поддельный сертификат 2021-10-30 12:00
Третий день больше 26 тысяч за сутки: статистика заражений COVID-19 в Украине на 30 октября 2021-10-30 10:00