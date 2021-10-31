В Украине больше 17 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 31 октября

В Украине за прошлые сутки, 30 октября, зафиксировано 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 108, медработников - 178).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
177 765 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки. Одну дозу получили 133 251 человек, полностью иммунизированы - 44 514 человека.
Также за минувшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
С начала вакцинальной кампании привито 10 156 229 человек, из них получили одну дозу – 10 156 227 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 421 546 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 577 773 прививки.
94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.