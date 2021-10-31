Коронавирус В Украине больше 17 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 31 октября

2021-10-31 11:00

 

В Украине за прошлые сутки, 30 октября, зафиксировано 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 108, медработников - 178).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

177 765 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки. Одну дозу получили 133 251 человек, полностью иммунизированы - 44 514 человека.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 5 663 человека;
  • летальных случаев - 336;
  • выздоровели - 5 269 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 922 302 человека;
  • поправилось – 2 436 213 человек;
  • летальных исходов – 67 729;
  • проведено ПЦР-тестов – 14 426 626.

С начала вакцинальной кампании привито 10 156 229 человек, из них получили одну дозу – 10 156 227 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 421 546 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 577 773 прививки.

94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.

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