Коронавирус В Дії можно получить COVID-сертификат на основании ПЦР-теста - Минцифры

2021-11-01 21:00

Пока в приложении можно подтянуть результат ПЦР-теста, сделанный только в четырех лабораториях.

В приложении Дія теперь можно получить COVID-сертификат на основании ПЦР-теста. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Дія и медицинские лаборатории ДИЛА, Эскулаб, Смартлаб и Днепролаб начинают бета-тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов. Участвуйте и присылайте нам свой фидбек", – написал он в Facebook.

Регистрация на тестирование нового вида сертификата доступна по ссылке.

Министр добавил, что после завершения бета-тестирования в приложении можно будет подтянуть результаты ПЦР-тестов, сделанных и в других украинских лабораторий.

"Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья сейчас активно работает над их подключением. Сертификат будет действовать 72 часа", - подчеркнул Федоров.

Накануне сообщалось, что правительство упростило получение COVID-сертификатов в Дії. Теперь сертификат о вакцинации можно получить без подтверждения через Photo ID.