Коронавирус В Украине усилят проверки COVID-сертификатов

2021-11-01 22:00

 

Министерство экономики, Госпотребслужба и Национальная полиция усилят контроль над соблюдением проверки сертификатов о вакцинации в ТРЦ и заведениях общепита "красных" зон карантина.

Как сообщает правительственный портал, такое поручение дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного совещания 1 ноября.

В Нацполиции сообщили, что работают над выявлением случаев фальсификации COVID-сертификатов. В частности на прошлой неделе копы провели 20 обысков, три из которых в медучреждениях и один в турагентстве.

Также сотрудники полиции зафиксировали незаконную деятельность 3 врачей, изъяли 170 сертификатов вакцинации и заблокировали два Телеграм-канала, которые работали над распространением фальшивых документов.

Всего за прошлую неделю правоохранители открыли более 90 уголовных дел по факту фальсификации. В частности для 55 из них открыты по материалам, которые предоставила Государственная пограничная служба.

В общей сложности по фактам подделку COVID-сертификатов в Украине уже открыто 1065 уголовных дел. 80 из них в отношении врачей и 35 в отношении работников турагенств.

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