Коронавирус После ужесточения карантина вакцинация в Украине ускорилась в два раза - какие вакцины пользуются спросом

2021-11-02 11:14

После ужесточения карантинных ограничений в Украине значительно ускорилась вакцинальная кампания. За минувшие сутки прививку против коронавируса COVID-19 получили 273 307 украинцев. Это более чем в два раза превышает вчерашний показатель.

Как сообщает Минздрав, первую дозу вакцины получили 207 877 человек, а полностью иммунизированны – 65 430. В понедельник в стране работали 1 046 мобильных бригад, 3 119 пунктов прививки и 411 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 130 892. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 120 892 и AstraZeneca – 21 523. Препарат фирмы Moderna не был задействован.

С начала вакцинальной кампании привито 10 453 652 человека.

Сколько прививок сделано в разных областях Украины за сутки (вторая доза):