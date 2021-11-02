После ужесточения карантина вакцинация в Украине ускорилась в два раза - какие вакцины пользуются спросом

После ужесточения карантинных ограничений в Украине значительно ускорилась вакцинальная кампания. За минувшие сутки прививку против коронавируса COVID-19 получили 273 307 украинцев. Это более чем в два раза превышает вчерашний показатель.
Как сообщает Минздрав, первую дозу вакцины получили 207 877 человек, а полностью иммунизированны – 65 430. В понедельник в стране работали 1 046 мобильных бригад, 3 119 пунктов прививки и 411 центров вакцинации.
Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 130 892. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 120 892 и AstraZeneca – 21 523. Препарат фирмы Moderna не был задействован.
С начала вакцинальной кампании привито 10 453 652 человека.
Сколько прививок сделано в разных областях Украины за сутки (вторая доза):