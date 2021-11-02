Коронавирус После ужесточения карантина вакцинация в Украине ускорилась в два раза - какие вакцины пользуются спросом

2021-11-02 11:14

После ужесточения карантинных ограничений в Украине значительно ускорилась вакцинальная кампания. За минувшие сутки прививку против коронавируса COVID-19 получили 273 307 украинцев. Это более чем в два раза превышает вчерашний показатель.

Как сообщает Минздрав, первую дозу вакцины получили 207 877 человек, а полностью иммунизированны – 65 430. В понедельник в стране работали 1 046 мобильных бригад, 3 119 пунктов прививки и 411 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 130 892. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 120 892 и AstraZeneca – 21 523. Препарат фирмы Moderna не был задействован.

С начала вакцинальной кампании привито 10 453 652 человека.

Сколько прививок сделано в разных областях Украины за сутки (вторая доза):

  • Винницкая область – 2306
  • Волынская – 1395
  • Днепропетровская – 7266
  • Донецкая – 3038
  • Житомирская – 1458
  • Закарпатская – 876
  • Запорожская – 3532
  • Ивано-Франковская – 1993
  • Киев – 6196
  • Киевская – 2554
  • Кировоградская – 1182
  • Луганская – 1399
  • Львовская – 4140
  • Николаевская – 1850
  • Одесская – 4894
  • Полтавская – 2370
  • Ровенская – 1801
  • Сумская – 2243
  • Тернопольская – 976
  • Харьковская – 5173
  • Херсонская – 2777
  • Хмельницкая – 1797
  • Черкасская – 1781
  • Черновицкая – 882
  • Черниговская – 1551
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