Коронавирус В Киевской области ввели усиленный контроль за соблюдением карантина

2021-11-02 17:20

В Киевской области ввели усиленный контроль за соблюдением карантина. Создана 41 мобильная группа, которая будет проводить рейды по территории области.

Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевской ОГА.

Сначала проверки имели профилактический характер, но сегодня контроль в регионе ввели усиленный, отметил Володин.

41 мобильная группа будет проводить рейды по территории области. В ее состав будут входить представители территориальных органов Нацполиции, Госпродпотребслужбы и местной власти.

"Они усиленно будут контролировать, как в регионе соблюдаются ограничительные меры, предусмотренные "красной" зоной. Безусловно, противоэпидемические нормы являются достаточно жесткими, но эти требования крайне необходимы для преодоления пандемии", - сказал глава Киевской ОГА.

Правила карантина в "красной" зоне

Киевская область находится в "красной" зоне.

Поэтому все 100% процентов работников и посетителей заведений общепита, торговых центров, кинотеатров, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров должны иметь сертификат о вакцинации или отрицательный тест, проведенный не позднее 72 часов.