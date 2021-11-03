Спорт Защитник Динамо Александр Караваев назвал реальную причину поражения на Олимпийском

2021-11-03 13:12

Защитник киевского Динамо Александр Караваев поделился мнением о поражении команды от Барселоны (0:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

По словам украинского футболиста, команда верила, что сможет добиться положительного результата.

"Не назначенный пенальти? Я не считаю, что он нас выбил. Мы все видели, что пенальти не было и в тот момент, когда арбитр пошел к монитору, были уверены, что пенальти не назначат и мы сможем добиться положительного результата, забить гол".

Караваев отметил высокую интенсивность игры.

"В Лиге чемпионов каждый матч очень интенсивный и забирает много энергии. Но мы готовы к этому на сто процентов, поскольку каждые полгода мы проходим сильные сборы. Поэтому эта интенсивность нас только заряжает, чтобы играть на этом уровне", - отметил Караваев.

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