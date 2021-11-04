Коронавирус За сутки в Украине привиты почти 300 тысяч человек - какие вакцины пользуются наибольшим спросом

2021-11-04 13:14

В Украине за минувшие сутки вакцинацию от коронавируса COVID-19 прошли 299 272 человек. Это немного превышает вчерашний показатель.

Как сообщает Минздрав, первую дозу вакцины получили 212 968 человек, а вторую – 86 304. Накануне в стране работали 1 082 мобильные бригады, 3 254 пункта прививки и 421 центр вакцинации.

Больше всего прививок украинские медики сделали препаратом компании американо-немецким препаратом Pfizer– 134 768. Меньше применялись вакцины производства китайской компании Sinovac – 131 489 и англо-шведской AstraZeneca– 33 015. Препарат фирмы Moderna (США) не был задействован.

С начала вакцинальной кампании привито 10 895 720 человек, из них получили одну дозу – 10 895 718 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 682 891 человек .

Сколько сделано прививок за сутки (вторая доза):

  • Винницкая область – 3098
  • Волынская – 1881
  • Днепропетровская – 10525
  • Донецкая – 3753
  • Житомирская – 2202
  • Закарпатская – 1809
  • Запорожская – 4504
  • Ивано-Франковская – 2297
  • Киев – 7088
  • Киевская – 3757
  • Кировоградская – 1692
  • Луганская – 1608
  • Львовская – 5567
  • Николаевская – 2129
  • Одесская – 6525
  • Полтавская – 3277
  • Ровенская – 2406
  • Сумская – 3505
  • Тернопольская – 1399
  • Харьковская – 5635
  • Херсонская – 3017
  • Хмельницкая – 2565
  • Черкасская – 2265
  • Черновицкая – 1544
  • Черниговская – 2252
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