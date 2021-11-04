Коронавирус За сутки в Украине привиты почти 300 тысяч человек - какие вакцины пользуются наибольшим спросом

2021-11-04 13:14

В Украине за минувшие сутки вакцинацию от коронавируса COVID-19 прошли 299 272 человек. Это немного превышает вчерашний показатель.

Как сообщает Минздрав, первую дозу вакцины получили 212 968 человек, а вторую – 86 304. Накануне в стране работали 1 082 мобильные бригады, 3 254 пункта прививки и 421 центр вакцинации.

Больше всего прививок украинские медики сделали препаратом компании американо-немецким препаратом Pfizer– 134 768. Меньше применялись вакцины производства китайской компании Sinovac – 131 489 и англо-шведской AstraZeneca– 33 015. Препарат фирмы Moderna (США) не был задействован.

С начала вакцинальной кампании привито 10 895 720 человек, из них получили одну дозу – 10 895 718 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 682 891 человек .

Сколько сделано прививок за сутки (вторая доза):