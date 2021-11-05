Коронавирус В Украине полностью вакцинированы 7,7 млн человек - какие вакцины сегодня пользуются наибольшим спросом

2021-11-05 14:47

В Украине за минувшие сутки вакцинацию от коронавируса COVID-19 прошли 270 320 человека. Это немного меньше вчерашнего показателя. При этом общее число украинцев, получивших хотя бы одну прививку, превысило 11 млн.

Как сообщает Минздрав, первую дозу вакцины получили 190 237 человек, а вторую – 79 993. В четверг в стране работали 1 056 мобильных бригад, 3 186 пункта прививки и 424 центра вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Sinovac – 129 567. Меньше применялись вакцины производства компаний Pfizer – 107 910 и AstraZeneca – 32 843. Препарат фирмы Moderna не был задействован.

С начала вакцинальной кампании привито 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека.