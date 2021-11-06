Коронавирус В Украине изменили условия получения COVID-сертификатов

2021-11-06 12:00

Украинцы, переболевшие COVID-19 смогут получить цифровой сертификат о выздоровлении, позволяющий в течение 90 суток без ограничений работать и передвигаться в желтой и красной зонах карантина. Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала.

По информации, сертификат будет формироваться тем, у кого врач установил диагноз COVID-19 с момента запуска функционала нового сертификата и в дальнейшем.

Отмечается, что документ не сгенерируется, если диагноз был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 или раньше в 2021 году.

Как стало известно, обязательным основанием для его генерации будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, отображаемом в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу, и врач не внес данные в ЕСОЗ, скачать сертификат не смогут.

"На сегодняшний день у нас более 400 тысяч украинцев болеют COVID-19 и имеют подтвержденный врачом диагноз. Для них мы запускаем новый вид документа - цифровой COVID-сертификат на основании выздоровления. Сгенерировать его можно в приложении или на портале Дія через 15 дней после подтверждения врачом диагноза COVID-19 в электронной системе здравоохранения. Документ будет доступен для генерации и действителен в течение 90 дней. Получить его можно будет не более двух раз в год при наличии подтвержденного и внесенного врачом в электронную систему диагноза COVID-19", - пояснила замминистра по цифровому развитию Мария Карчевич.

Также уточняется, что сертификат будет двух видов: внутренний - для использования внутри страны в условиях желтого и красного уровней эпидопасности; и международный - для пересечения границы 45 стран, входящих в Доверительную сеть е-здоровья ЕС, с учетом требований, устанавливаемых каждой страной.