Коронавирус Ляшко объяснил высокую летальность от COVID в Украине по сравнению с другими странами

2021-11-06 12:30

 

В Минздраве объяснили высокие цифры летальности от коронавируса по сравнению с другими странами мира. Это, прежде всего, связано с тем, что многие страны уже прошли пик заболеваемости в отличие от Украины.

Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что количество летальных исходов в Украине действительно высоко.

"Но мы сравниваем ее с такими же летальными случаями в других странах в данный конкретный период времени. Хотя подъем заболеваемости, волны, происходят в разных странах по-разному", - пояснил министр.

По его словам, Франция проходила подъем заболеваемости два месяца назад.

"Если мы хотим сравнивать, то нужно перечислять на определенное количество населения, например, на 10 тысяч или количество инфицированных. И следует сравнивать с теми странами, которые в тот момент также имеют подъем заболеваемости", - добавил он.

Кроме того, по словам Ляшко, формирование статистики умерших от коронавируса в каждой стране может отличаться. Как пояснил министр, Украина представляет в статистику любой летальный случай, случившийся с человеком, у которого был лабораторно подтвержден коронавирус.

"Это не значит, что человек умер именно от коронавируса. Он (COVID - ред.) мог быть как основным заболеванием, повлекшим смерть, так и при сопутствующих заболеваниях. Поэтому и мы говорим, что это количество летальных исходов у людей с коронавирусом - не вследствие, не по причине", - отметил Ляшко.

Он уточнил, что есть еще другой показатель - смертность, по которой Украина имеет среднюю динамику.

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