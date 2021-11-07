Коронавирус В Украине усилили карантин, озвучены новые ограничения: "После 23 часов..."

2021-11-07 12:00

Украина подбирается к пику заболеваемости, ежедневно фиксируется 25-27 тысяч новых случаев коронавируса, поэтому неудивительно, что власти на местах решают еще больше ужесточить карантин.

Так, городская комиссия ТЭБ и ЧС во Львове приняла решение прикрутить гайки заведениям общепита. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Предусмотрен "комендантский час" для заведений общепита - они будут работать как обычно с 6 до 23 часов, но после этого времени разрешено только осуществление работы на вынос и на адресную доставку.

Также после 23 часов категорически запрещена продажа алкогольных или слабоалкогольных напитков в заведениях общественного питания.

"Условно, если человек хочет пойти купить круассан или заказать кофе, то у него будет такая возможность. Однако возле такого заведения не должно быть скопления. В то же время после 23.00 на вынос запрещено продавать любые алкогольные или слабоалкогольные напитки", - пояснил Андрей Москаленко, первый заместитель городского головы Львова.

Отметим, Львовская область с 30 октября находится в "красной" карантинной зоне. Кроме нее, в этом списке еще 15 областей, включая Киев.

По состоянию на утро 6 ноября, в стране зафиксировано 25 063 новый случая заболевания COVID-19. Больше всего больных прибавилось в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и Киеве (1426).