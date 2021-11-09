Коронавирус Насколько законным является требование предъявить COVID-сертификат

2021-11-09 09:02

В МОЗ Украины заявили, что проверка COVID-сертификатов правоохранителями законна и не является разглашением медицинской тайны.

"Медицинская тайна содержится в обращении к врачу или диагнозе, а в документах о вакцинации этих сведений нет", - говорится в сообщении Минздрава.

Таким образом правоохранители не нарушают закон при требовании предъявить COVID-сертификат у граждан.

В Минздраве напомнили, что норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидопасности. В указанных местах никто не может проверять у посетителей наличие документа о вакцинации.

В МОЗ сообщили, что действующие карантинные нормы предусматривают, что при "красном" уровне эпидопасности работать могут только те общественные заведения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19.