Коронавирус В Украину доставили новую партию вакцины

2021-11-08 19:40

Всего в Украину доставлено 1 млн 400 тысяч доз вакцины

В Украину доставили новую партию вакцины. Препараты закуплены за средства государственного бюджета.

В Украину привезли вакцину Pfizer, рассказал во время брифинга глава Минздрава Виктор Ляшко.

Всего в Украину доставлено 1 млн 400 тысяч доз вакцины Pfizer. Новая партия вакцины была доставлена на выходных. В ближайшее время вакцина будет направлена в регионы.

Как сообщалось ранее, в начальных школах планируют открывать пункты вакцинации. Прививать детей будут только по согласию родителей.