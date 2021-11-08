Коронавирус В Украину доставили новую партию вакцины

2021-11-08 19:40

 

Всего в Украину доставлено 1 млн 400 тысяч доз вакцины

В Украину доставили новую партию вакцины. Препараты закуплены за средства государственного бюджета.

В Украину привезли вакцину Pfizer, рассказал во время брифинга глава Минздрава Виктор Ляшко.

Всего в Украину доставлено 1 млн 400 тысяч доз вакцины Pfizer. Новая партия вакцины была доставлена на выходных. В ближайшее время вакцина будет направлена в регионы.

Как сообщалось ранее, в начальных школах планируют открывать пункты вакцинации. Прививать детей будут только по согласию родителей.

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