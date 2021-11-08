Всего в Украину доставлено 1 млн 400 тысяч доз вакцины
В Украину доставили новую партию вакцины. Препараты закуплены за средства государственного бюджета.
В Украину привезли вакцину Pfizer, рассказал во время брифинга глава Минздрава Виктор Ляшко.
Всего в Украину доставлено 1 млн 400 тысяч доз вакцины Pfizer. Новая партия вакцины была доставлена на выходных. В ближайшее время вакцина будет направлена в регионы.
Как сообщалось ранее, в начальных школах планируют открывать пункты вакцинации. Прививать детей будут только по согласию родителей.