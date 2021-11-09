Коронавирус На этой неделе Украина получит 1,5 млн доз самой популярной среди граждан вакцины Pfizer

2021-11-09 09:24

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на этой неделе Украина получит новые дозы противокоронавирусной вакцины Pfizer. Он заявил, что прерараты поступят в Украину двумя партиями. Об этом глава МОЗ заявил в эфире ток-шоу Свобода слова на ICTV.

"На неделе мы ждем во вторник-среду еще один миллион доз вакцины Pfizer. И до конца недели будет еще полтора миллиона доз Pfizer", - заявил министр.

Прогнозируя смертность от коронавирусной инфекции в Украине, министр отметил, что "еще будут регистрироваться высокие цифры".

"Смертность нас еще будет догонять по количеству случаев - это общемировая тенденция, когда происходит стабилизация по случаям, но по смертности еще будут регистрироваться высокие цифры", - сказал он.

По словам Ляшко, это происходит потому, что в статистику летальности попадают не только случаи, которые произошли вследствие болезни COVID-19, но и все случаи - инфаркты, инсульты у инфицированных ковидом.

"Причину смертности устанавливают позже, поскольку проходит вскрытие, проводят патологоанатомическую экспертизу и после этого устанавливают причины смерти,"- сказал Ляшко.

Министр рассказал, что из более 27 тысяч заболевших только 4% людей, которые были вакцинированы по крайней мере одной дозой вакцины.

"Когда мы посмотрим на госпитализацию, то госпитализируется 95-97% людей, которые не вакцинированы," - добавил он.

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