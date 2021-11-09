Коронавирус Тысячи украинцев находятся в реанимации, Ляшко раскрыл динамику: "В течение 2-3 недель..."

2021-11-09 18:40

 

В украинских реанимационных отделениях сегодня находится почти четыре тысячи пациентов больных коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, в медицинских учреждениях Украины сейчас развернуто свыше 76 тысяч коек, которые предназначены для больных COVID-19. Из них занято все почти 52 тысячи. В реанимационных отделениях находится 3645 пациентов.

"На сегодня мы отмечаем, что в Украине текущая смертность меньше в полтора-два раза, чем пиковые значения отдельных европейских стран. Однако это не дает повод расслабиться. Ведь смертность может расти еще в течение следующих 2-3 недель после стабилизации ситуации с заболеваемостью", — отметил Виктор Ляшко.

Также министр здравоохранения подчеркнул, что каждый житель Украины может повлиять на этот показатель. Ведь вакцинация от коронавирусной инфекции, не только сохраняет собственное здоровье, но и помогают медикам как можно скорее вернуться к привычному режиму работы.

subscriber subscriber

Еще по теме

Автоматически блокируют счета: уже два десятка банков помогают выбивать долги у украинцев

2021-11-08 18:20

Пенсии для некоторых украинцев поднимут с 1 января, кто получит: «Не менее 7800 грн»

2021-11-07 11:30

Покупки украинцев проверят и сравнят с доходами

2021-11-04 17:20

Выход на пенсию: что ждет украинцев, которым не хватает страхового стажа

2021-11-01 18:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В ВОЗ сделали заявление о таблетках от COVID-19

2021-11-09 20:00

Украинцам ограничили въезд в ЕС, детали решения: "исключили из списка"

2021-11-09 19:40

В транспорт только с Covid-сертификатом: в Черкасской области усилили ограничения

2021-11-09 19:00

Тысячи украинцев находятся в реанимации, Ляшко раскрыл динамику: "В течение 2-3 недель..."

2021-11-09 18:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В ВОЗ сделали заявление о таблетках от COVID-19 2021-11-09 20:00
Украинцам ограничили въезд в ЕС, детали решения: "исключили из списка" 2021-11-09 19:40
В транспорт только с Covid-сертификатом: в Черкасской области усилили ограничения 2021-11-09 19:00
Тысячи украинцев находятся в реанимации, Ляшко раскрыл динамику: "В течение 2-3 недель..." 2021-11-09 18:40