Коронавирус Сотни украинских полицейских отстранены из-за отсутствия наличия прививки от COVID-19

2021-11-12 09:01

405 полицейских были отстранены от выполнения служебных обязанностей из-за отсутствия наличия прививки от COVID-19. 

Как заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, невакцинированные полицейские подвергают опасности своих коллег. Глава силового ведомства на брифинге рассказал, что еще в мае привился вакциной CoronaVac и никаких побочных реакций у него не было.

По состоянию на сегодняшний день, 95% украинских полицейских прошли курс вакцинации от COVID-19, а 2500 сотрудников находятся на больничном с коронавирусной инфекцией.

Также глава НПУ опроверг информацию о том, что полицейские проверяют COVID-сертификаты у граждан на улице. Он заверил, что силовики могут попросить гражданина предоставить документ, который подтверждает личность.

"Если мы встретили гражданина на улице, и он показывает свой документ, через планшет полицейский проверяет, есть ли этот гражданин, должен ли он быть на самоизоляции по определенному адресу, или нет", — продолжил глава Нацполиции и добавил, что в случае отсутствия пометок об обязательной самоизоляции полицейские принесут извинения гражданину и отпустят его.

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