Коронавирус Темпы вакцинации в Украине продолжают расти - какие препараты сегодня используются

2021-11-12 16:31

В Украине за сутки 11 октября от коронавируса привито почти 280 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минздрава.

Первую дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированные - 137 789 человек.

За все время вакцинальной кампании сделали прививку 11 986 077 человек, из них получили одну дозу - 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 422 334 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Вакцинировали украинцев тремя препаратами: Comirnaty (Pfizer, США), CoronoVac (Sinovac, Китай) и Oxford (AstraZeneca, англо-шведская компания).