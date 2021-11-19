Экономика Когда Киев получит первый с лета прошлого года транш МВФ - стала известна точная дата

2021-11-19 12:46

Совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о пересмотре программы stand by и выделении транша Украине 22 ноября. Такая дата указана в сообщении на сайте фонда.

Официальный Киев рассчитывает получить транш в 700 миллионов долларов. Это будет первый кредит МВФ для Украины с лета прошлого года.

Ранее в МВФ сообщили об успешном завершении работы миссии в Украине.

А в октябре парламент принял ряд необходимых для транша законов, в частности, закон о независимости Национального банка и поправки в закон о Национальном антикоррупционном бюро.

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