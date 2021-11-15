Экономика Нацбанк существенно ослабил гривну

2021-11-15 20:20

В паре с американским долларом национальная денежная единица страны потеряла 23 копейки. По отношению к евро гривна потеряла 25 копеек

Национальный банк Украины изменил курс основных иностранных валют на 16 ноября, существенно ослабив денежную единицу Украины.

Обновлённые данные о стоимости основных иностранных валют появились на сайте финансового регулятора страны.

Так, стоимость американского доллара была установлена на отметке в 26,34 грн/долл - гривна подешевела на 23 копейки. В паре с евро национальная денежная единица "просела" на 25 копеек - до отметки в 30,15 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке основные валюты торговались в пределах 26,34/26,36 грн/долл и 30,13/30,15 грн/евро соответственно.