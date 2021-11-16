Коронавирус Вакцинация заметно ускорилась, лидируют Днепропетровская область и Киев - какие вакцины пользуются спросом

2021-11-16 13:15

В Украине с начала вакцинальной кампании сделали более 21 млн прививок против коронавируса COVID-19. Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 126 630. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 110 982, AstraZeneca – 22 884, Moderna – 7 592.

Как сообщает Минздрав, первую дозу вакцины получили 102 908 человека, а вторую – 165 180. Работали 1 169 мобильных бригад, 3 222 пункта прививки и 445 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек.

Сколько прививок сделано за 24 часа в регионах Украины (вторая доза):