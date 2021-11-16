Коронавирус Вакцинация заметно ускорилась, лидируют Днепропетровская область и Киев - какие вакцины пользуются спросом

2021-11-16 13:15

В Украине с начала вакцинальной кампании сделали более 21 млн прививок против коронавируса COVID-19. Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 126 630. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 110 982, AstraZeneca – 22 884, Moderna – 7 592.

Как сообщает Минздрав, первую дозу вакцины получили 102 908 человека, а вторую – 165 180. Работали 1 169 мобильных бригад, 3 222 пункта прививки и 445 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек. 

Сколько прививок сделано за 24 часа в регионах Украины (вторая доза):

  • Винницкая область – 4971
  • Волынская – 2843
  • Днепропетровская – 21173
  • Донецкая – 5938
  • Житомирская – 4841
  • Закарпатская – 2218
  • Запорожская – 7387
  • Ивано-Франковская – 4675
  • Киев – 15725
  • Киевская – 10554
  • Кировоградская – 3209
  • Луганская – 3050
  • Львовская – 10882
  • Николаевская – 5016
  • Одесская – 9104
  • Полтавская – 6326
  • Ровенская – 6175
  • Сумская – 5785
  • Тернопольская – 4025
  • Харьковская – 9271
  • Херсонская – 4419
  • Хмельницкая – 6184
  • Черкасская – 4945
  • Черновицкая – 2671
  • Черниговская – 3853
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