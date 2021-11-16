Коронавирус В выходные в Украину придет потепление

2021-11-16 21:00

В ближайшие дни погода в Украине еще будет морозной, на выходные придет потепление, но с дождем, мокрым снегом и ветром.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

При этом в среду, 17 ноября температура воздуха в стране будет в пределах -2…-9 градусов мороза, днем потеплеет до +1…+6 градусов, на Западе и Юге до +5…+9, в Крыму до +11 градусов тепла. Кроме того в большинстве областей прогнозируется густой туман.

В Киеве в среду будет холодно, ночью -5 градусов, днем около +3 градусов. Осадки маловероятны.

Также Диденко добавила, что со следующей недели в страну снова придет похолодание.