Спорт Украина вышла в плей-офф ЧМ-2022! Победу сборной в конце поединка принес Артем Довбик

2021-11-17 09:02

В рамках десятого тура группового раунда квалификации чемпионата мира 2022 сборная Украины на выезде сыграла с национальной командой Боснии и Герцеговины.

В первом тайме подопечные Александра Петракова нанесли несколько опасных ударов из-за пределов поля, однако все они были неточны. Перед самым перерывом хозяева могли выйти вперед после подачи с углового, однако голкипер нашей команды Бущан совершил невероятный сэйв после удара Хаджикадунича, переведя мяч в штангу.

На старте второй половины встречи сборная Украины вышла вперед. Цыганков сделал прострел, после которого мяч отскочил на линию вратарскую, откуда Зинченко поразил пустые ворота. Через несколько минут нападающий Артем Довбик удвоил преимущество нашей команды, реализовал выход один в один.

Стоит отметить, что для Довбика это только второй гол в составе национальной команды, но снова очень важный. Первый мяч Артем забил в дополнительное время на Евро и вывел команду в четвертьфинал. Сейчас же мяч Артема помог Украине занять 2-е место и выйти в плей-офф отбора ЧМ-2022. Кроме того, это 400-й гол в истории сборной Украины.

В заключительные минуты встречи команды так и не создали опасных моментов. Таким образом, Украина выиграла у Боснии и Герцеговины и прошла в плей-офф отбора ЧМ-2022.

СТАТИСТИКА МАТЧА:

Босния и Герцеговина — Украина 0:2

Голы: Зинченко, 58, Довбик, 79

Босния и Герцеговина: Василь — Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич, Сушич — Прцич (Крунич, 64), Хаджиахметович (Налич, 71), Гояк (Симирот, 64) — Стеванович, Демирович (Кодро, 80), Менало (Превляк, 71).

Украина: Бущан — Тымчик, Забарный, Матвиенко, Соболь (Шапаренко, 64) — Малиновский (Сидорчук, 82), Степаненко, Зинченко — Ярмоленко (Караваев, 82), Яремчук (Довбик, 75), Цыганков (Зубков, 75).

Предупреждения: Демирович — Забарный.