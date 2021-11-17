Коронавирус Отказ от вакцинации при наличии антител к коронавирусу: в МОЗ дали объяснение

2021-11-17 18:40

Наличие антител к коронавирусу, вызывающему COVID-19, указывает, что человек ранее контактировал с вирусом - перед вакцинацией не обязательно делать ИФА-тестирование.

В пресс-службе Министерства здравоохранения пояснили, можно ли отказаться от COVID-прививки, если есть антитела.

В Минздраве отметили, что наличие антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации.

В ведомстве подчеркивают, что перед прививкой не обязательно делать ИФА-тестирование на определение антител. Это объясняют тем, что на сегодняшний день неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты от болезни и как долго они сохраняются.

"Тест на наличие антител может лишь показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не ответит на вопрос, заболеет ли человек снова или как именно перенесет коронавирусную болезнь", — отмечают в Минздраве.

В то же время основанием для установления диагноза COVID-19 остается только результат ПЦР-тестирования.