Коронавирус В Украине обнаружили 11 вариантов штамма "Дельта": данные по областям

2021-11-17 22:00

В Украине по состоянию на 17 ноября обнаружили 11 вариантов штамма коронавируса "Дельта".

Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики.

Исследование проводилось по заказу Совета национальной безопасности и обороны Украины - объектом исследования послужили образцы, взятые у больных коронавирусом из разных регионов страны. В результате оказалось, что в Украине царит Дельта штамм вируса SARS-CoV-2.

Почти в 60% образцов – "материнский" вариант Дельты, т. н. индийский. В то же время ученые обнаружили еще 10 других вариантов штамма Дельта, происходящих из США, Великобритании и других стран Европы, а также из Африки.

В октябре ученые исследовали 75 образцов, собранных Центром общественного здоровья Минздрава Украины в конце сентября (из Черкасской обл. – 5 образцов; Черновицкой – 1; Ивано-Франковской – 13; Киевской –1; Львовской – 7; Полтавской – 9; Ровенской – 6; Тернопольской – 4; Запорожской – 2, г. Северодонецк, Луганщина – 27).