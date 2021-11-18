Коронавирус Рада предварительно одобрила законопроект о "тысячи Зеленского"

2021-11-18 16:40

Верховная Рада Украины поддержала законопроект в первом чтении законопроект, регулирующий инициативу о выделении тысячи гривен гражданам, которые получили две вакцины.

Свои голоса за законопроект отдали 285 нардепов.

Исходя из пояснительной записки к законопроекту, целью документа является обеспечение соцподдержки застрахованных лиц в условиях карантина и временного приостановления работы субъектов хозяйствования. А также стимулирование субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации. На данные цели будут направлены 3 млрд гривен.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой выделить тысячу гривен вакцинированным украинцам. Так, те, кто получил две дозы вакцины от коронавируса, смогут получить деньги на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.

Тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты исключительно через государственное приложение "Дия". При этом никаких налогов на тысячу начисляться не будет. К тому же эти средства никак не повлияют на получение субсидий людьми".