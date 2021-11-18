Коронавирус Врач назвал симптомы, которые отличают Дельту от других штаммов

2021-11-18 19:00

Штамм «Дельта» коронавируса более заразен и может вызвать серьезные осложнения.

Известный украинский врач Тарас Жиравецкий рассказал, помогают ли стандартные методы лечения и как часто «Дельту» находят у тех, кто получил две дозы прививки.

Об этом пишет 1plus1.ua.

Основными симптомами штамма «Дельта» называют интенсивная головная боль, прыщи в горле, кашель и лихорадка. Однако Тарас Жиравецький уверяет, что заметил еще один симптом — какой он?

Симптом, который я наблюдаю у больных штаммом «Дельта» – это сильная боль в мышцах. Это основное, что отличает «Дельту» от других штаммов. Но вы правы: основными симптомами остаются высокая температура, изменение вкуса и обоняния, проблемы с желудком и тому подобное.

Говоря о специфике лечения заболевших именно на штамм «Дельта», он отметил, что сейчас очень быстро могут наступить осложнения ковидом. Уже на 6-7 день заболевания может быть серьезное поражение легких, требующее госпитализации.

Тарас Жиравецький предупредил, что вакцинированным также стоит соблюдать все карантинные правила и носить маску. По его словам, вакцинированные могут заражаться любым штаммом, в частности «Дельтой». Однако после вакцинации, вероятно, они перенесут ковид легче.

Курсор писал, что в ВОЗ заявили, что третья вакцина против COVID-19 не нужна. ВОЗ заявили, что текущие данные не указывают на то, что необходимы бустерные вакцины против COVID-19.

Ученые выявили антитела, которые могут бороться со всем штаммами ковида. Такое открытие может существенно ускорить борьбу с пандемией.