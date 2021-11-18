Политика ЕК готова консультироваться с Украиной при подготовке заключения по решению регулятора о сертификации "Северного потока-2"

2021-11-18 21:00

Еврокомиссия готова консультироваться с Украиной в процессе подготовки заключения по проекту решение немецкого регулятора о сертификации оператора “Северного потока-2”. Об этом информирует министерство энергетики Украины по итогам встречи министра энергетики Украины Германа Галущенка с Еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Цитата

“По словам комиссара Симсон, Еврокомиссия готова консультироваться с Украиной в процессе подготовки заключения Комиссии относительно проекта решения Федерального сетевого агентства Германии Bundesnetzagentur о сертификации „Северного потока-2“. Таким образом, Украина станет активным участником процесса сертификации не только политически, но и юридически”, — информирует пресс-служба Минэнерго.

Детали

Сообщается также, что украинскую сторону пригласили принять участие в “группе риска”, созданной в соответствии с Регламентом о безопасности поставок, которая состоит исключительно из государств-членов ЕС.

Целью заседания “группы риска” станут консультации относительно состояния энергетической безопасности в Украине, выработки совместных решений и взаимопомощь вместе с европейскими странами в кризисных ситуациях.

Что было раньше

На этой неделе стало известно, что НАК “Нафтогаз Украины” и Оператор ГТС Украины будут принимать участие в сертификации “Северного потока-2”.

Сразу после решения об участии украинских компаний, Bundesnetzagentur заявил о приостановлении процесса сертификации компании-оператора газопровода.

Добавим

8 сентября 2021 года компания “Nord Stream-2 AG” (“Газпром” владеет 100% собственности), проектная компания и будущий оператор газопровода “Северный поток-2”, подала в полном объеме заявку на сертификацию в качестве независимого оператора системы передачи (ITO) газопровода “Северный поток-2” в Федеральное сетевое агентство Германии. Как ITO Nord Stream-2 AG останется в составе группы Газпром, вертикально интегрированной энергетической компании, что противоречит действующему европейскому законодательству, указывали в НАК “Нафтогаз Украины”.

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками в последние недели вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказывать давление на власть с целью сертификации нового трубопровода.

В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа и сказал, что “Северный поток-2” может быть запущен “на следующий день после” такого одобрения.